Pink wird an Sohn Jamesons achtem Geburtstag ganz emotional

Pink (45) hatte am zweiten Weihnachtstag einen besonderen Grund zur Freude: Ihr Sohn Jameson (8) feierte seinen achten Geburtstag! Die Sängerin ließ keinen Zweifel daran, wie stolz sie auf ihren jüngsten Sprössling ist. Auf Instagram postete die Musikerin ein Foto von Jameson, das ihn glücklich lächelnd in einem Restaurant zeigt. Dazu schrieb sie: "Mein Baby ist acht. Er ist witzig, liebenswert, neugierig, einfühlsam, loyal und liebevoll." Die Liste der Eigenschaften und Hobbys, die sie an ihrem Sohn bewundert, ist lang und zeigt, wie vielschichtig der kleine Jameson ist.

Darüber hinaus schwärmte die 45-Jährige von Jamesons Dankbarkeitsgefühl, seinen unerwarteten Liebesbekundungen und davon, dass er gerne beim Kochen hilft. Auch seine Vorlieben, zu denen Trampolinspringen, Skateboarden und Zeichnen zählen, erwähnte sie liebevoll. Der Schüler liest gerne Geschichten und zeigt eine außergewöhnlich ausgeprägte Empathie. "Mein Herz explodiert vor Liebe, wenn ich ihn ansehe", meinte die stolze Mama ganz emotional und betonte abschließend, an ihren Sohnemann gerichtet: "Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, was das achte Lebensjahr für dich bereithält. Es ist mir eine absolute Ehre, deine Mama zu sein."

Jameson ist oft mit seiner älteren Schwester Willow an der Seite seiner berühmten Mutter zu sehen. Ein Highlight fand für die Familie im November statt, als Pink ihre "Summer Carnival"-Tour in Orlando abschloss und ihren Sohn während einer Show als Überraschungsgast auf die Bühne holte. Gemeinsam mit dem Drummer der "So What"-Interpretin spielte er "We Will Rock You" von Queen, während seine Mutter begeistert mitsang. Papa Carey (49), der den besonderen Moment auf Video festhielt, rief dabei stolz im Hintergrund: "Yeah, Buddy!"

