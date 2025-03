Pink beeindruckt mit ihren Muckis und Tattoos bei Sportevent

Pink (45) hat bei der diesjährigen Desert Smash-Veranstaltung in Palm Springs nicht nur ihre beeindruckende Fitness, sondern auch ihr Talent auf dem Tennisplatz gezeigt. Die Sängerin war nicht nur Gastgeberin des Charity-Events, sondern ging auch selbst auf den Court. Gemeinsam mit Tennisprofi Alexander Zverev (27) spielte sie ein Doppel gegen den Schauspieler Jon Lovitz und den dänischen Star Holger Rune. Auf Fotos, die der Daily Mail vorliegen, ist zu sehen, wie Pink in einem sportlichen Outfit aus navyfarbenem Tennisrock und passendem Top ihre über 20 Tattoos zeigte und mit ihrer energiegeladenen Performance für Begeisterung sorgte.

Doch Tennis war nur ein Teil des Events, das Promis und Athleten zugunsten wohltätiger Zwecke zusammenbrachte. Pink selbst, die nach eigenen Angaben erst vor vier Jahren mit dem Tennisspielen begonnen hat, hatte sichtlich Spaß und bewies ihr komödiantisches Talent, als sie mit einem überdimensionalen Tennisschläger auf den Platz trat. Neben dem Match und ihren Gastgeberpflichten posierte sie auch mit anderen Stars wie Pete Wentz (45) von Fall Out Boy für Fotos. Der Desert Smash fand wie jedes Jahr im luxuriösen La Quinta Resort statt und hat sich in den letzten Jahren zu einem der beliebtesten Charity-Events Hollywoods entwickelt, das bereits Millionen an Spenden gesammelt hat.

Pink ist nicht nur für ihre vielseitigen Talente, sondern auch für ihre ausdrucksstarke Tätowierungskunst bekannt. Ihre ersten Tattoos ließ sie sich heimlich schon mit zwölf Jahren stechen – sehr zum Ärger ihrer Mutter. Mittlerweile zieren zahlreiche Motive, wie ein Schutzengel, mehrere Tierabbildungen ihrer verstorbenen Haustiere und ein großes Drachen-Tattoo, ihren Körper. Sogar eine Hommage an ihren Ehemann Carey Hart (49), mit dem sie seit 2006 verheiratet ist, prangt auf ihrem Handgelenk.

Getty Images Alexander Zverev, Australian Open 2025

Getty Images Pink im März 2023

