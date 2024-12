Dieser Popstar verkaufte 2024 mehr Tickets als Taylor Swift

Pink (45), die mit bürgerlichem Namen Alecia Beth Moore heißt, hat in Australien einen beeindruckenden Rekord aufgestellt. Laut Live Nation verkaufte die Sängerin während ihrer "Summer Carnival"-Welttournee im Jahr 2024 über eine Million Tickets und füllte 20 Stadien. Damit übertraf sie selbst prominente Kolleginnen wie Taylor Swift (35), die im Rahmen ihrer "The Eras"-Tour rund 600.000 Tickets in Australien verkaufte. Dieser Erfolg unterstreicht die besonders enge Verbindung zwischen der Sängerin und ihrem australischen Publikum.

Der Erfolg kam jedoch nicht ohne Spannungen. Berichten zufolge soll Pink unzufrieden gewesen sein, dass die mediale Aufmerksamkeit überwiegend Taylor galt – zu Unrecht, wie Pinks Ergebnisse zeigen. Der australische Musiker Sam Fischer sagte während eines Interviews im Podcast "Novas Ricki-Lee, Tim & Joel" scherzhaft, Pink habe ihren Frust darüber geäußert, dass niemand ihren triumphalen Erfolg ausreichend würdige, obwohl sie ebenfalls ausverkaufte Stadien vorzuzeigen hatte. MailOnline berichtete außerdem, dass Taylors Team angeblich Tickets ihrer Shows kostenlos an Fans vergab, die keine Karten ergattern konnten, was zu zusätzlichen Schlagzeilen führte. Pink hingegen musste sich offenbar nicht mit solchen Aktionen beschäftigen – ihre Fans strömten ohnehin in Scharen zu ihren Auftritten.

Doch Pink hat nicht nur Taylor überholt, sondern mit 558 Millionen Euro Tournee-Einnahmen auch Beyoncé (43) vom Thron gestoßen. Mit aktuell sechs Millionen Euro mehr auf dem Konto führt sie laut Billboard das Ranking der weiblichen Top-Tourneen an. Nach ihren Rekorden in diesem Jahr bedankte sie sich bei ihren treuen Fans für die anhaltende Unterstützung. Privat bleibt sie trotz des Rummels bodenständig. Seit 2006 ist sie mit Carey Hart verheiratet, mit dem sie zwei Kinder hat. Mit ihrem Tourerfolg 2024 hat Pink aber einmal mehr bewiesen, warum sie zu den absoluten Superstars weltweit gehört.

Larry Busacca / Getty Images Pink und Taylor Swift

Collage: Getty Images/ Getty Images Pink und Beyoncé auf der Bühne

