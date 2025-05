Sängerin Pink hält Trauung für ihren Backgroundtänzer ab

Pink (45) durfte vergangenen Samstag eine ganz besondere Rolle einnehmen: Die Sängerin verheiratete ihren langjährigen Backgroundtänzer Khasan Brailsford und dessen Partner Jason Silverman, wie exklusive Bilder von People zeigen. Obwohl Khasan auch für andere Superstars wie Beyoncé (43), Rihanna (37) oder Jennifer Lopez (55) auf der Bühne stand, entschied er sich für Pink als Traurednerin. Eine Wahl, die für den Choreografen eindeutig war. "Wir sind jetzt 13 Jahre zusammen, und ich bin ihr Partner. Wir sind uns einfach so nahegekommen, dass wir wie eine Familie sind", erklärt er. Für das Paar habe von Anfang an festgestanden, den Popstar in die Feier einzubinden, aber sie wollten den richtigen Zeitpunkt abwarten, um zu fragen.

Als Khasan zunächst seine Freundin Tracy während der Tour mit Pink bat, auf der Hochzeit eine Rede zu halten, war die "So What"-Interpretin sogar richtig beleidigt. "Sie wurde tatsächlich [ein bisschen eifersüchtig]. Sie meinte: 'Warum redest du nur mit Tracy über die Hochzeit? Ich will eine Aufgabe'", erinnert sich der US-Amerikaner. Ihre Feier wollten Khasan und Jason mit einem fröhlichen Tennisturnier beginnen, damit ihre Gäste sich kennenlernen und Spaß haben konnten. Pink habe sich freiwillig für die Planung gemeldet, um ein Teil der Heirat zu sein. Zu Khasans 40. Geburtstag lud die 45-Jährige ihn und Jason zu sich nach Hause ein und die beiden organisierten einen kleinen "Antrag", um sie letztlich zu bitten, die Trauung abzuhalten. Pink sei außer sich vor Freude gewesen: "Am nächsten Tag auf der Tour verkündete sie allen: 'Leute, ich habe einen Job bei Khasans Hochzeit. Er hat mir das anvertraut!'"

Pink ist mittlerweile schon bekannt für ihre Hilfsbereitschaft. Das gilt nicht nur für ihr Team und ihre Familie, sondern auch für die Fans. Vergangenes Jahr kam es bei einem Konzert in Sydney zu einem Zwischenfall, bei dem Hilfe geboten war. Wie The Mirror berichtete, setzten bei einer schwangeren Zuschauerin mitten während der Show Wehen ein. Pink bemerkte das und unterbrach ihren Auftritt, damit der Frau geholfen werden konnte. Noch auf der Bühne soll sie das Publikum besorgt gefragt haben: "Sie hat das Baby nicht schon bekommen, oder? Ist das Baby da?" Der Zwerg kommt zum Glück aber erst im Krankenhaus zur Welt.

Getty Images Jason Silverman und Khasan Brailsford in New York City, April 2017

Getty Images Pink, Sängerin

