Rührende Worte: Pink feiert 19 Jahre Ehe mit Carey Hart

Pink (45) und Carey Hart (49) feiern 19 Jahre Eheglück. Die Sängerin, die mit bürgerlichem Namen Alecia Beth Moore heißt, teilte zu diesem Anlass auf Instagram eine besondere Nachricht. Zu einem gemeinsamen Schnappschuss auf der Skipiste schrieb sie: "Vor 19 Jahren auf einem Strand in Costa Rica haben wir beide ein Risiko gewagt. Ich bin so froh, dass wir es getan haben." Die Sängerin reflektierte dabei auch über die Höhen und Tiefen mit Carey und fügte hinzu: "Du warst meine eine Konstante. Du hast mich geliebt, gehasst und wieder geliebt." Fans überhäuften die beiden daraufhin in den Kommentaren mit Glückwünschen und bewunderten die Beständigkeit ihrer Beziehung.

Pink und Carey, die sich 2001 bei den X Games in Philadelphia kennenlernten, haben eine bewegte Geschichte. 2005 machte Carey der Sängerin während eines seiner Rennen mit einer kreativen Botschaft auf einer Boxentafel einen Heiratsantrag. Im Januar 2006 heirateten sie in Costa Rica, doch zwei Jahre später folgte eine vorübergehende Trennung. Durch diese schwierige Phase halfen ihnen gemeinsame Therapiegespräche, um wieder zueinanderzufinden. Besonders das Jahr 2008 stellte eine Herausforderung dar, als Careys Bruder nach einem Unfall verstarb – ein Schicksalsschlag, bei dem Pink ihm beistand. 2009 fanden sie offiziell wieder zusammen und sind seitdem ein eingespieltes Team, das auch als stolze Eltern ihrer Kinder Willow (13) und Jameson (8) harmoniert.

Abseits der Bühne und der Rennstrecke führen sie ein turbulentes, aber liebevolles Familienleben. Ihre Tochter Willow, mit ihren 13 Jahren ein angehender Bühnenstar, steht bereits regelmäßig mit ihrer berühmten Mutter auf der Bühne. Jameson, der erst vor wenigen Tagen seinen achten Geburtstag feierte, scheint ein vielseitiges Talent zu sein – vom Schlagzeugspielen bis zum Skateboarding liebt er alles, was Action verspricht. Pink schrieb in einem rührenden Post anlässlich seines Ehrentags über die besondere Bindung zu ihrem Sohn: "Mein Herz explodiert, wenn ich dich anschaue. Es ist mir eine Ehre, deine Mama zu sein." Der offene Umgang von Pink und Carey mit Familie und Karriere macht sie für viele Fans zu einem absoluten Power-Couple.

https://www.instagram.com/p/DEhw0AfJktI/ Pink und Carey Hart.

Getty Images Willow Sage Hart, Pink, Carey Hart und Jameson Moon Hart im Jahr 2022

