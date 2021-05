Große Sorge um Elisa Schattenberg (21)! Erst vor wenigen Wochen flimmerte die Blondine noch als Kandidatin in der aktuellen Germany's next Topmodel-Staffel über die TV-Bildschirme. Kurz nach dem Einzug in die Top Ten der Castingshow ist für die Abiturientin dann allerdings der Traum vom Topmodel-Titel geplatzt. Ihr Show-Aus hat die Dortmunderin schnell verkraftet – jetzt folgte aber der nächste Tiefschlag: Elisa hatte einen Autounfall!

"Heute ist hier Sendepause", teilte Elisa vor wenigen Minuten ihrer Community in ihrer Instagram-Story mit. Der Grund: "Ich hatte leider einen Autounfall, mir geht's den Umständen entsprechend." Es sei glücklicherweise niemand verletzt worden – dennoch sitze der Schock tief. Dabei hatte Elisa am Morgen noch das Gefühl, dass es ihr absoluter Glückstag wird – immerhin hatte ein Vogel direkt an den Griff ihrer Autotür gekackt.

Das Unglück dürfte auf dem Heimweg von Elisas Shooting passiert sein. Wenige Stunden zuvor hatte die Beauty nämlich noch Aufnahmen von ihrer Fotosession geteilt: Top gestylt posierte die 20-Jährige vor der Kamera. Jetzt muss sich Elisa an der Seite ihres Katers erst mal von dem Vorfall erholen: "Lio passt auf mich auf und merkt, dass ich jetzt Liebe brauche. Bin noch völlig durch den Wind."

Instagram / elisaaascg Elisa, GNTM-Kandidatin 2021

Instagram / fabuxliz Elisa Schattenberg, Nachwuchsmodel

Instagram / elisa.gntm2021.official Elisa Schattenberg im April 2021

