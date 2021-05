Armer Valentin Lusin (34)! Der Tänzer kämpft momentan mit Valentina Pahde (26) um den Sieg bei Let's Dance 2021. Dafür dass es beim Training für die Liveshows schon mal zu Unfällen kommen kann, ist Sängerin Ilse DeLange (44) der beste Beweis. Sie musste die Sendung aufgrund einer Fußverletzung verlassen. Valentin kann heute Abend zwar dabei sein, ist aber auch leicht "angeschlagen" – und zwar an seinem besten Stück.

Bei den Proben für den Trio-Auftritt mit Evgeny Vinokurov (30) holte Valentina – gemäß der Choreografie – aus und haute mit voller Wucht in Valentins Schritt. "Ich habe immer noch ein bisschen Schmerzen. Aber so was passiert einfach mal, wenn man eine Drehung vergisst", lachte der 34-Jährige im Interview bei Guten Morgen Deutschland. Eigentlich sollte der "Klaps" nämlich auf seinem Hintern landen. "Tja und Valentina hat als Profi einfach durchgezogen", witzelte er.

Er selbst nimmt den Vorfall offenbar mit Humor. Aber wie sieht es mit seiner Frau Renata Lusin (33) aus: Kann die ebenfalls über diese Szene lachen? "Ich habe nur gesagt: 'Valentina, ich möchte noch Kinder von Valentin. Du musst aufpassen!'", lautete ihr Kommentar. Es sei aber alles gut zwischen ihnen.

Instagram / valentinlusin Valentin Lusin, Profitänzer

Getty Images Valentin Lusin und Valentina Pahde bei "Let's Dance"

ActionPress Valentin und Renata Lusin im Studio von "Let's Dance"

