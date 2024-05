Show zehn: Dieses "Let's Dance"-Paar ist aktueller Favorit!

In der heutigen Show steht bei Let's Dance die Musical-Night an. Dabei werden die fünf verbleibenden Paare um den Einzug ins Halbfinale kämpfen. Promiflash hat deshalb bei den Fans nachgefragt, wem sie die besten Chancen auf den Titel Dancing Star 2024 zurechnen. Als Titelanwärter gelten demnach Gabriel Kelly (22) und Malika Dzumaev (33) [Stand: 10. Mai, 18:48 Uhr]. Die beiden überzeugen 864 Leser und erhalten damit 43 Prozent der Stimmen. Das Tanzpaar hatte in den vergangenen Shows sein Talent bewiesen. Der Musiker konnte schon einige Male 30 Punkte von der Jury einheimsen.

Auf Platz zwei des Rankings stehen Jana Wosnitza (30) und Vadim Garbuzov (37). In Show neun überzeugte die Sportmoderatorin mit einem emotionalen Magic Moment. In ihrem Tanz verarbeitete sie die Krebserkrankung ihrer geliebten Mama. Zum Glück geht es ihrer Mutter inzwischen besser, doch die Performance sorgte trotzdem für viele Tränen im Saal. "Ich könnte einfach explodieren vor Emotionen", beschrieb Motsi Mabuse (43) ihre Gefühlslage. Im Voting darf Jana sich über 553 Stimmen freuen, was 28 Prozent der Leser entspricht.

Weniger gut als bei Gabriel und Jana stehen die Chancen momentan für Ann-Kathrin Bendixen. Im Zuschauervoting erhält sie mit 84 Votes und knapp vier Prozent den letzten Rang. Gemeinsam mit Valentin Lusin (37) war die 7 vs. Wild-Kandidatin in Show neun zurückgekehrt. Sie übernahm den Platz von Tony Bauer (28), der aus gesundheitlichen Gründen "Let's Dance" verlassen musste. Bei der vergangenen Show durfte der Komiker ein letztes Mal außerhalb der Konkurrenz antreten. Nach seinem Magic Moment überraschte ihn Joachim Llambi (59) unter Tränen mit einem Trikot ihres Lieblingsvereins.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Anastasia Stan und Gabriel Kelly bei "Let's Dance"

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Vadim Garbuzov und Jana Wosnitza bei "Let's Dance"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de