Vor Mark Gatiss liegt eine schwere Zeit! Der britische Schauspieler und Drehbuchautor dürfte in Deutschland vor allem durch seine Rolle in der BBC-Fernsehserie Sherlock bekannt geworden sein – hier verkörpert er die Rolle von Sherlock Holmes' verschlagenem Bruder Mycroft Holmes. Außerdem spielte er eine Nebenrolle in der Netflix-Miniserie "Dracula" und dem HBO-Hit Game of Thrones. Jetzt gibt es traurige Nachrichten um den Serienstar: Marks Vater ist verstorben!

Das gab der Brite am Sonntag via Twitter bekannt: "Mein lieber alter Vater ist heute Morgen kurz vor seinem 90. Geburtstag verstorben. Maurice war ein wundervoller Mann und bis zum Schluss ein echter Charakter." Offenbar lag Marks Papa bis zuletzt in einem Krankenhaus, denn der TV-Darsteller schreibt weiter: "Mein großer Dank geht an das brillante Team des Bishop Auckland Hospital – für ihre Freundlichkeit." Abschließend betont der "Sherlock"-Star: "Leb wohl, mein geliebter Vater."

Zusätzlich zu seinen rührenden Zeilen veröffentlichte Mark ein paar süße Fotos von seinem Dad. Auf einem aktuelleren Schnappschuss lächelt er glücklich in die Kamera. Ein anderes Bild zeigt Maurice in jüngeren Jahren am Tag seiner Hochzeit mit seiner Frau Winifred – sie ist bereits im Jahr 2003 verstorben.

Getty Images Mark Gatiss, Schauspieler

Twitter / Mark Gatiss Mark Gatiss' Papa Maurice

Twitter / Mark Gatiss Mark Gatiss' Eltern Maurice und Winifred

