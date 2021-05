Anders als heute waren Prinz William (38) und Prinz Harry (36) früher einmal ein Herz und eine Seele! Spätestens seit Harrys Skandalinterview mit Oprah Winfrey (67) herrscht Eiszeit zwischen den zwei Brüdern. Dabei waren sie in der Vergangenheit immer sehr vertraut miteinander. Nicht nur der Tod ihrer Mutter Prinzessin Diana (✝36) schweißte sie zusammen – schon als Kinder waren sie unzertrennlich gewesen, wie ein alter Brief ihrer Mutter jetzt noch einmal ganz deutlich zeigt!

The Sun veröffentlichte nun eine Notiz, die Diana im März 1985 an den Butler Cyril Dickman geschrieben hatte. Darin hatte sie beschrieben, wie rührend sich der damals zweijährige William um den sechs Monate alten Harry kümmerte: "William liebt seinen kleinen Bruder und verbringt die ganze Zeit damit, Harry zu umarmen und ihn mit Küssen zu überhäufen. Er lässt seine Eltern kaum in seine Nähe."

In einem weiteren Brief, den Cyrils Enkel jetzt bei einer Auktion versteigerte, hatte Diana von Harry berichtet, der zu dem Zeitpunkt allerdings bereits acht Jahre alt war. In dem Schreiben hatte sich der rebellische Charakter des damaligen Schülers bereits angedeutet: Lady Di hatte sich nämlich darüber beschwert, dass ihr jüngster Sohn in der Schule "ständig in Schwierigkeiten" sei.

Getty Images Prinz William, Prinz Harry und Peter Phillips

Getty Images Prinz Harry und Prinz William an Harrys Hochzeitstag, 2018

Action Press Prinzessin Diana mit Prinz William und Prinz Harry 1994

