Vor Harry: Das wünschte sich Herzogin Meghan zum Geburtstag

Herzogin Meghan feierte am 4. August ihren 44. Geburtstag, und ein Blick auf frühere Geburtstagsreflexionen zeigt spannende Einblicke. In einem 2016 veröffentlichten Beitrag auf ihrem Lifestyle-Blog "The Tig" schrieb die damalige Schauspielerin anlässlich ihres 35. Geburtstags über ihre Freude und Dankbarkeit. "Ich bin gerade so unglaublich glücklich, so dankbar und zufrieden", teilte Meghan mit. Interessanterweise hatte Meghan zu diesem Zeitpunkt bereits Prinz Harry (40) kennengelernt. Ihr erstes Treffen fand am 3. Juli 2016 statt, als sie sich zu einem Date in London trafen. Die beiden verstanden sich so gut, dass sie sich am nächsten Tag wiedersahen und später im Sommer gemeinsam eine Woche in Botswana verbrachten.

Der Geburtstagsbeitrag scheint Hinweise auf diese gerade aufkeimende Beziehung zu enthalten. Meghan beschrieb ihren Wunsch nach "mehr Überraschungen, mehr Abenteuern" und verwendete den Ausdruck "cheeky jokes", wobei "cheeky" ein in Großbritannien gebräuchlicher Begriff ist. Damals war ihre Beziehung mit Harry jedoch noch nicht öffentlich. Bereits 2014 verfasste Meghan einen emotionalen Geburtstagsbeitrag und reflektierte über ihre Entwicklung und die Kämpfe ihrer Jugend. Besonders einprägsam war die Botschaft, die ihr ein Casting-Direktor einst mitgab: "Du bist genug." Diese Worte wurden zu einer Lebensphilosophie für die Herzogin, die auch ihren Fans ans Herz legte, sich selbst treu zu bleiben und Zufriedenheit bei sich selbst zu finden.

Zusammen mit ihrem Mann, Harry, und ihren beiden Kindern, Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4), lebt sie inzwischen fernab des royalen Hofprotokolls in Kalifornien. Meghans Liebe zu Inspiration und Entwicklung zog sich schon in der Vergangenheit durch ihre Geburtstagsbeiträge, und wie einst ihre Mutter Doria sagte, sei ein Geburtstag wie ein persönliches Neujahr. "Deine eigene Chance, Vorsätze nur für dich selbst zu fassen und deine Prognosen für das kommende Jahr zu treffen", so ihre Mama. Geburtstage sind für die Herzogin offenbar nicht nur Feiern, sondern auch Momente der Reflexion und Inspiration.

Imago Meghan Markle, Frau von Prinz Harry

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, August 2024

Instagram / meghan Herzogin Meghan mit ihren Kindern Prinz Archie und Prinzessin Lillibet, Mai 2025