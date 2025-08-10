Wird Hochzeit des Cousins Harry und William zusammenbringen?

Prinz Harry (40) und Prinz William (43) könnten erstmals seit Längerem wieder gemeinsam bei einem familiären Ereignis aufeinandertreffen, denn die Hochzeit ihres Cousins Peter Phillips (47) steht bevor. Peter, der Sohn von Prinzessin Anne (74), verkündete am 1. August seine Verlobung mit der Kinderkrankenschwester Harriet Sperling. Die königliche Familie wurde vor der offiziellen Bekanntgabe über die freudige Neuigkeit informiert. Obwohl das Hochzeitsdatum noch nicht festgelegt wurde, sorgt schon jetzt die Gästeliste für Spekulationen. Ob es tatsächlich zu einer Begegnung der zerstrittenen Brüder kommt, bleibt abzuwarten. Während Harry öffentlich seinen Wunsch nach Versöhnung äußerte, stehen Williams Verbündete einer Aussöhnung skeptisch gegenüber.

Peter, das älteste Enkelkind der verstorbenen Queen Elizabeth II. (†96), wuchs gemeinsam mit seinen Cousins William und Harry auf. Insbesondere zu William pflegte er stets eine enge Beziehung, die bis heute anhält – Peter wurde in der Vergangenheit sogar als eine Art großer Bruder für William beschrieben. Peter selbst hat laut People in der Vergangenheit erzählt, dass er und seine Cousins als Kinder viel zusammen unternommen hätten. Dennoch erscheint es laut Insidern wahrscheinlicher, dass nur einer der beiden Prinzen, vermutlich William, zur Hochzeit erscheinen wird. Bereits bei der Hochzeit von Hugh Grosvenor (34), dem Herzog von Westminster, im Juni 2024 fehlte Harry – William hingegen hatte als Trauzeuge einen prominenten Platz.

Harry hatte in der Vergangenheit allerdings den Wunsch geäußert, dass seine Kinder, Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4), eine stärkere Verbindung zum Vereinigten Königreich haben. Da er aber mit seiner Frau Herzogin Meghan (44) und den Kindern inzwischen in den USA wohnt, macht nicht nur der Konflikt, sondern auch die räumliche Distanz dies äußerst schwierig. Während Harry in Interviews seine Entfremdung von der Familie bedauert hat, scheint William sich zunehmend mit der Distanz arrangiert zu haben. Erst kürzlich erschien sogar eine neue Dokumentation zu dem Konflikt. Ob die Hochzeit nun ein Wendepunkt sein wird oder bloß ein weiteres Kapitel der Entfremdung, bleibt abzuwarten.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Prinz Harry und Prinz William

Getty Images Harriet Sperling und Peter Phillips im Juni 2025

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan, 2022