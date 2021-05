Wenn das eigene Kind beschimpft wird, wird auch die entspannteste Frau zur kämpfenden Löwenmutter! Schauspielerin Paula Lane (35) wurde durch ihre Rolle als Kylie Platt in der britischen Seifenoper "Coronation Street" – übrigens unmittelbares Vorbild für die deutsche "Lindenstraße" – bekannt. Zusammen mit ihrem Mann Tom Shaw hat die Brünette eine Tochter und einen Sohn, die sie im Netz nur sehr selten zeigt. Jetzt offenbarte sie aber, dass ihre vierjährige Tochter Opfer einer Mobbing-Attacke wurde!

Bereits seit 1949 findet in den USA im Mai immer der sogenannte Mental Health Awareness Month statt, um mehr Bewusstsein für psychische Gesundheit zu schaffen. Auch viele Stars posten zu diesem wichtigen Anlass ihre Erfahrungen im Netz. Was der Tochter von Paula Lane geschah, veröffentlichte diese nun auf Twitter: "Meine vierjährige Tochter kam gestern Abend nach Hause und sagte, dass ein nicht viel älteres Kind gesagt habe, sie sei zu fett, um ein Spiel zu spielen". Schockiert von diesem Erlebnis ihrer Kleinen fuhr sie fort: "Mir schwirrt der Kopf. Lasst uns unseren Kindern bitte beibringen, freundlich zu sein".

Die Tochter des "Call The Midwife"-Stars ist nicht das erste Kind berühmter Eltern, das so früh mit Anfeindungen zu kämpfen hat. Die kleine Tochter von Ex-Atomic Kitten-Sängerin Kerry Katona (40) wurde ebenfalls bereits Opfer von Pöblern. Auch die Blondine verteidigte ihre Kleine damals wie eine Löwin: "Sie ist gesund, glücklich und ich mache mir um sie keine Sorgen. Ihr solltet es also auch nicht tun."

Instagram / paula_laney Schauspielerin Paula Lane mit ihrer Tochter

Instagram / paula_laney Paula Lane und ihr Mann Tom Shaw

Instagram / paula_laney Schauspielerin Paula Lane

