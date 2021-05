Herzogin Kate (39) und Prinz William (38) müssen sich von einem langjährigen Mitarbeiter verabschieden. Jason Knauf ist bereits seit 2015 für die britischen Royals tätig. Damals nahm er die Rolle als Pressesprecher für William und Kate an. Später arbeitete er kurzzeitig auch in derselben Position für Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) – mit schlagzeilenträchtigen Folgen. Zuletzt war er für William und Kates Royal Foundation zuständig. Nun hat Jason seine Stelle gekündigt.

Das gab der Kensington-Palast in einem Statement bekannt. Demnach gibt Jason die Stelle auf, da er ins Ausland umziehen wolle. In der Mitteilung erklärte er allerdings, wie dankbar er dafür sei, in den vergangenen Jahren mit dem Herzog und der Herzogin von Cambridge zusammengearbeitet zu haben. Auch William und Kate selbst äußerten sich bereits in einem Statement zu Jasons Entschluss: "Wir sind unglaublich dankbar für seine harte Arbeit und seinen Einsatz sowohl bei der Royal Foundation als auch zuvor als unser Pressesprecher. [...] Wir sind traurig, dass er geht, aber wir wünschen ihm alles Gute für seine weitere Karriere."

In den vergangenen Monaten hatte Jason selbst für einige Schlagzeilen gesorgt. Er soll 2018 beim Buckingham Palast offiziell Beschwerde gegen Meghan eingereicht haben. Offenbar hatten sich mehrere Mitarbeiter bei ihm gemeldet, die von der Herzogin gemobbt worden sein sollen.

