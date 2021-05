Ob jetzt ein echter Rosenkrieg zwischen Sam Dylan (30) und Rafi Rachek (31) ausbricht? Erst vor wenigen Stunden hatte der Prince Charming-Star bekannt gegeben: Er hat sich nach fast zwei Jahren Beziehung von Rafi getrennt. Kurz darauf meldete sich auch der Ex-Bachelorette-Boy und erklärte, vor allem die aktuelle Gesundheitslage habe zu viel Streit und letztendlich zum Liebes-Aus geführt. Außerdem habe er sich getrennt und nicht umgekehrt. Auf diese Aussagen reagiert Sam jetzt erneut.

Auf Instagram macht der einstige Kampf der Realitystars-Kandidat seinem Ärger Luft. Die Behauptungen, die Rafi von sich gegeben hat, stimmen so seiner Meinung nach nicht. Es sei eine Frechheit, dass sein Verflossener den Grund für das Beziehungsende auf die Gesundheitskrise schiebe. "Der Grund, warum ich es beendet habe, ist ein ganz anderer. Das weißt du genau", richtet er deutliche Worte an seinen Ex und stellt wieder einmal klar, dass er das Ganze beendet hat.

Zuvor bestätigte Rafi die Trennung im Bild-Interview mit etwas anderen Worten: "Es liegt an der kleinen Wohnung, aber auch weil Sam sehr unordentlich und nicht zuverlässig ist, das hat in der letzten Zeit wieder zu heftigen Streitereien geführt." Dadurch hätten die beiden viel Zeit miteinander verbracht, was ihnen im Nachhinein nicht gutgetan hat.

ActionPress Rafi Rachek und Sam Dylan bei der Premiere von "Cirque du Soleil- Totem" in Düsseldorf

Instagram / rafirachek Sam Dylan und Rafi Rachek im April 2020

Instagram / rafirachek Rafi Rachek im November 2018

