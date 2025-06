Würde Siegerin Raffa Plastic nochmal an "The 50" teilnehmen?

Raffa Plastic, die gefeierte Siegerin der diesjährigen Staffel von The 50, sprach kürzlich in der Iconic-Drama-Show von Sam Dylan (34) über ihre Erfahrungen und Zukunftspläne bezüglich des Formats. Auf seine Frage, ob sie sich vorstellen könne, ein weiteres Mal an der beliebten Prime-Video-Produktion teilzunehmen, erklärte sie entschieden, aber gewohnt humorvoll: "Ich würde mich lieber anzünden." Damit schloss Raffa eine Rückkehr definitiv aus, wofür Sam Verständnis zeigte. "Wenn man einmal gewonnen hat, kann es ja beim nächsten Mal nicht besser werden", betonte er und fügte hinzu, dass Lena Meyer-Landrut (34) beim Eurovision Song Contest dafür das beste Exempel geliefert habe.

Als weiteres abschreckendes Beispiel nannte Sam den Fall von Paco Herb. Der realityerprobte Blondschopf, der unter anderem bereits an Love Island, Kampf der Realitystars und Are You the One? teilnahm, gewann zwar die erste Staffel von "The 50", doch sein zweiter Versuch in diesem Jahr scheiterte kläglich. Ohne die einst so starken Allianzen offenbarte sich, dass ein einziger Sieg keineswegs ein Freifahrtschein für dauerhaften Erfolg in der Show ist – er schied zeitig aus. Diese Entwicklung scheint Raffa als deutliche Warnung zu verstehen, weshalb sie fest bei ihrer Entscheidung bleibt: Sie wird nicht in das Format zurückkehren.

Der Triumph von Raffa in der aktuellen Staffel war für Fans der Show keine Überraschung: Die Schweizer Influencerin, die mit bürgerlichem Namen Raffaela Zollo heißt, schien ab der ersten Folge die anderen Teilnehmer mit ihrem Charme und ihrem Durchhaltevermögen in der Arena zu überflügeln. Nervenaufreibende Wettbewerbsmomente wie Spiele, die Geduld und Geschicklichkeit forderten, brachten viele Kandidaten schneller als gedacht an ihre Grenzen und führten dazu, dass einige Favoriten wie Mike Heiter (33) und Yeliz Koc (31) die Show früh verlassen mussten. Umso mehr freut sich Raffa über ihren Sieg und blickt stolz auf ihre persönliche Entwicklung zurück.

Getty Images Einige Teilnehmer der Realityshow "The 50", April 2024

Instagram / raffasplasticlife Raffa's Plastic Life im Januar 2025

