Nach Samira-Aus: Will Serkan Yavuz wieder in Dating-Formate?

Große Überraschung in der Augsburger Kino-Show "Iconic Drama"! Serkan Yavuz (32), bekannt aus diversen Reality-TV-Formaten, war nun am Donnerstagabend zu Gast bei der Reality-Tour von Sam Dylan (34). Im Interview kam unter anderem zur Sprache, ob der frischgebackene Single schon bald wieder in Datingshows zu sehen sein könnte. Sam witzelte, dass Are You The One? eine Option wäre, was Serkan entschieden zurückwies. Mit einem deutlichen "Bitte nicht!" reagierte er auf den Vorschlag. Auch zu Anfragen von Produktionen kurz nach seiner Trennung äußerte er sich kritisch: "Natürlich haben zwei Wochen später 'Are You The One?' oder sonst wer angefragt. Kackendreist ist RTL."

Im Verlauf der Show wurde es nicht weniger unterhaltsam. Sam fragte in den Kinosaal, wo die Zuschauer Serkan noch gern sehen würden – Vorschläge wie Dschungelcamp oder Das große Promi-Büßen wurden in den Raum geworfen. Serkan gab zum "Promi-Büßen" jedoch eine klare Absage: "Ne, das machen wir nicht." Er erklärte, dass er Sams "Leiden" in dem Format gesehen habe und daher niemals zusagen würde. Sam bestätigte: "Schlimm! Promi-Büßen, ganz schlimm!" Ernsthafte Alternativen zu Dating-Formaten oder reißerischen Show-Angeboten ließ er allerdings offen.

Der Reality-TV-Star scheint also mittlerweile mit seiner Vergangenheit abzuschließen. Nach der turbulenten Trennung von Samira Yavuz (31), die gemeinsam mit Serkan an TV-Formaten wie Bachelor in Paradise teilgenommen hatte, zeigt Serkan keinen Drang mehr, sich erneut in das Dating-Genre zu stürzen. Während Samira klarstellte, dass sie solche Formate hinter sich gelassen hat und sich neuen Wegen widmen möchte, gibt nun auch Serkan zu verstehen, dass Reality-Dating für ihn wohl passé ist. Wie es jetzt für Serkan weitergeht, bleibt abzuwarten.

Timm, Michael / ActionPress Sam Dylan, Realitystar

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz und Serkan Yavuz im September 2023

