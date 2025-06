Nächster Sommerhit? Sam Dylan bringt eigenen Song heraus

Realitystar Sam Dylan (34) wagt sich in ein vollkommen neues Metier: Er arbeitet an einem eigenen Song! Diese Neuigkeit teilte der ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer über seine Instagram-Story mit seinen Fans. Dort zeigte er Videoaufnahmen von sich in einem professionellen Musikstudio. Die Frage an seine Follower, ob sie sich auf seinen Sommerhit freuen, zeigt, dass Sam mit großer Spannung auf die Reaktionen der Öffentlichkeit schaut. Ein bestimmtes Musikgenre hat er übrigens ausgeschlossen: Schlager soll es definitiv nicht werden.

Obwohl Sam keine Erfahrungen in der Musikbranche vorzuweisen hat, scheint er voller Tatendrang zu sein. Ein Detail sorgt dabei für zusätzliche Spannung: Er arbeitet wohl mit einem Produzenten aus der Rap-Szene zusammen. Einen Namen nannte er jedoch nicht. Ob das Experiment gelingt und ob Sam tatsächlich den nächsten Sommerhit landet, wird sich nach der Veröffentlichung zeigen.

Sam ist nicht nur für seine TV-Auftritte bekannt, sondern erregt auch immer wieder mit seinen Social-Media-Aktivitäten Aufmerksamkeit. Zuletzt sorgte er mit einer gewagten Theorie über den Eurovision Song Contest 2024 für ordentlich Gesprächsstoff. Für viele seiner Fans ist er damit ein Garant für unterhaltsame Schlagzeilen in der Zukunft.

ActionPress Sam Dylan, Februar 2025 am Flughafen in Frankfurt

Instagram / houseofdylan Sam Dylan, Realitystar

