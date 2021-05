Wie verstehen sich eigentlich Aleks Markovic und Ivan Sarakula nach ihrer Trennung? Die einstigen Turteltauben lernten sich vergangenes Jahr bei Married at First Sight kennen – der australischen Version von Hochzeit auf den ersten Blick. Doch im April gaben sie dann bekannt: Ihre Ehe ist gescheitert und sie gehen von nun an getrennte Wege. Mehr als ein Jahr nach dem Ende ihrer Beziehung führten ihre Wege sie aber wieder zusammen – sie haben sich nun getroffen!

Am Freitag begegneten sich die zwei Reality-TV-Stars auf einem Event in Sydney. Dort bewiesen die Immobilienmaklerin und ihr Ex: Sie verstehen sich trotz ihrer Trennung immer noch blendend. Das unterstrich Aleks sogar noch mit einem Foto von sich und Ivan, das sie auf ihrem Instagram-Account teilte. Darauf kuscheln sich die beiden einstigen Eheleute aneinander und strahlen ganz fröhlich in die Kamera. Könnten sie sich vielleicht doch wieder annähern, sodass eine Chance auf eine Liebes-Reunion besteht?

Diese Blase ließ Aleks bereits vor ein paar Monaten platzen, als sie in einem Instagram-Q&A betonte: Es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie wieder mit ihm zusammenkommt. "Ivan und ich sind zwei komplett verschiedene Menschen. Wir sind zivilisiert und er wird immer jemand sein, den ich dafür respektiere, dass er mir seine Zeit im Experiment geschenkt hat", erklärte die 28-Jährige.

Ivan Sarakula im April 2021

Aleks Markovic und Ivan Sarakula

Aleks Markovic im Dezember 2020

