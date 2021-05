Sie waren absoluter Kult in den 1980er-Jahren! Milli Vanilli war ein ikonisches Discopop-Duo, das aus Fab Morvan und Rob Pilatus bestand. Doch die beiden Frontmänner haben, wie erst später herauskam, keinen ihrer Hits wie "Girl You Know It's True" selbst gesungen – stattdessen haben sie nur zu Playback-Songs von anderen Künstlern performt. Zu den wahren Sängern gehörte unter anderem auch John Davis. Nun gibt es traurige Nachrichten um den Musiker: John ist im Alter von 66 Jahren gestorben.

Das gab seine Tochter am Montag auf Facebook bekannt: "Leider verstarb mein Vater heute Abend am Coronavirus." Anschließend schwärmt Jasmin: "Er machte viele Menschen glücklich mit seinem Lachen und seinem Lächeln, seinem glücklichen Wesen, seiner Liebe und vor allem durch seine Liebe." Abschließend schreibt sie: "Er gab der Welt so viel! Bitte gibt ihm eine letzte Runde Applaus. Wir werden ihn sehr vermissen."

Johns Fans kamen Jasmins Bitte nach – und schenkten ihm auf seinem Facebook-Kanal einen letzten tosenden Applaus in Form von zahlreichen Klatsch-Emojis. Ein User kommentierte außerdem: "John, du warst legendär, genau wie deine Stimme!" Ein weiterer Nutzer schrieb: "Ich werde dich und Milli Vanilli niemals vergessen."

THÜRINGEN PRESS / ActionPress Fab Morvan von Milli Vanilli und John Davis bei "Willkommen bei Carmen Nebel"

Facebook / John Davis John Davis, Sänger

Facebook / John Davis John Davis, Sänger

