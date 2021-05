Jetzt gibt Anne Wünsche (29) ganz intime Einblicke! Mitte Mai verkündete die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin die zuckersüße Nachricht, dass sie und ihr Ex Karim wieder ein Paar sind. Nach rund einem Jahr Beziehung hatten sich die beiden im vergangenen Jahr dazu entschieden, getrennte Wege zu gehen. Im Netz plauderte die Influencerin jetzt ganz offen über das große Liebes-Comeback und verriet dabei auch den Kosenamen, den sie ihm damals gegeben hat: Anne nannte ihren Karim nämlich ganz liebevoll Arschloch!

"Das war halt mein Arschloch – und ich war halt sein Äffchen", erklärte die Mutter von zwei Kindern lachend in ihrem neuesten YouTube-Video. Die Bezeichnung habe das Paar allerdings nie als Beleidigung angesehen. "Ich bin nicht die Frau, die ihren Freund Schatz nennt, oder Bärchen [...], sondern eigentlich immer beim Namen – oder halt Arschloch", merkte Anne an. Ansonsten habe sie Karim auch hin und wieder nach dem Frozen-Charakter Elsa benannt, weil er ihr zufolge manchmal "so gefühllos wie ein Eisblock oder ein Stein ist".

Doch wie haben die zwei Turteltauben eigentlich wieder zueinandergefunden? "Ich habe mich im Dezember bei ihm gemeldet und ihm den Satz geschickt: 'Du fehlst mir'", erinnerte sich die 29-Jährige zurück. Daraufhin haben die beiden telefoniert – und dann angefangen, sich wieder zu treffen. Mittlerweile sind sie seit über einem Monat wieder zusammen.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrem Karim

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

