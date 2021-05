Die Musikszene trauert um einen ganz Großen! Der US-amerikanische Pop- und Countrysänger B.J. Thomas dürfte den meisten vor allem durch seinen Hit zum Film "Zwei Banditen" bekannt sein. "Raindrops Keep Falling On My Head" ist bis heute ein absoluter Klassiker. Selbst wird Billy Joe, wie der Musiker mit vollem Vornamen heißt, den Song allerdings nicht mehr performen können. B.J. Thomas verstarb am 29. Mai.

Das Management des Stimmtalents bestätigt dessen Ableben via Twitter. "Mit tiefer Trauer bestätigen wir den Tod von B.J. Thomas", heißt es dort. B.J. soll an Lungenkrebs gelitten haben und der Krankheit schließlich erlegen sein. Er wurde 78 Jahre alt.

Durch seine Musik wird der Sänger immer etwas von sich zurücklassen. Für seinen Welthit "Raindrops Keep Falling On My Head" gewann er im Jahr 1970 sogar einen Oscar in der Kategorie "Bester Filmsong" und wurde im gleichen Jahr noch für einen Grammy nominiert. In den USA wurde auch seine Single "Hooked On A Feeling" millionenfach verkauft.

Getty Images B.J. Thomas im Jahr 2015 in Hollywood

Getty Images B.J. Thomas 2010 in Kalifornien

Getty Images Musiker B.J. Thomas

