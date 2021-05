Jetzt ist es offiziell: Evanthia Benetatou (29) erwartet einen kleinen Sohn! Die ehemalige Bachelor-Finalistin verkündete das Geschlecht ihres Babys vor Kurzem in einem niedlichen Video: Als sie einen großen Ballon zum Platzen bringt, regnet es blaues Konfetti. Doch die Zielgerade ihrer Schwangerschaft wird für die Ex-Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin gleich in zweifacher Hinsicht ein Kraftakt: Zum einen fehlt ihr seit der Trennung von ihrem Verlobten Chris Broy eine wichtige Stütze, zum anderen könnte die Lage ihrer Plazenta für Probleme sorgen. Momentan sieht es aber noch danach aus, dass kein Kaiserschnitt notwendig sein wird.

