Bekommt Evanthia Benetatou (29) einen Jungen oder ein Mädchen? Die ehemalige Bachelor-Kandidatin lüftete vor ein paar Monaten ein süßes Geheimnis: Sie und Chris Broy erwarten ihr erstes Kind! Seit der Baby-Verkündung hält die werdende Mutter ihre Community auf dem Laufenden und zeigt im Netz ihre stetig wachsende Babykugel. Jetzt offenbart die Influencerin im Netz auch das Geschlecht ihres ungeborenen Kindes – was es wohl wird?

In einem Instagram-Clip lässt Eva einen schwarzen Luftballon platzen – und es kommt blaues Konfetti zum Vorschein. Sie wird also Mutter eines kleines Sohnes! "Ich kann mein Glück kaum fassen und bin unendlich stolz, bald Mama zu werden. Das größte Geschenk auf Erden!", zeigt sich die Reality-TV-Bekanntheit überglücklich und strahlt in dem Video über beide Ohren.

Eine erste Promi-Reaktion gibt es unter dem Beitrag auch schon: Yeliz Koc (27) erwartet mit ihrem Freund Jimi Blue Ochsenknecht (29) ebenfalls Nachwuchs. In der Kommentarspalte witzelt sie: "Wer weiß, vielleicht ist er ja was für meine Kleine." Vor ein paar Tagen verriet die Influencerin, dass sie eine Tochter bekommt.

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou im Februar 2021

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou beim Gender-Reveal ihres Babys

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de