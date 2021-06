Heiß, heißer, Novalanalove (30)! Während es auf dem Social-Media-Profil der Influencerin längere Zeit still war, versorgt die Netz-Bekanntheit ihre Community seit Anfang März wieder regelmäßig mit neuem Content aus ihrem Alltag: egal ob im Reitstall, auf der Baustelle oder im Auto. Aktuell hält sich die Beauty auf der spanischen Urlaubsinsel Ibiza auf – von dort aus grüßt Novalanalove ihre Fans nun mit einem sexy Schnappschuss!

Via Instagram veröffentlichte Farina Opoku, wie die Schönheit mit bürgerlichem Namen heißt, am vergangenen Donnerstag ein neues Bild, das einigen ihrer Fans sicherlich Schnappatmung bescheren dürfte: Mit verführerischem Blick posiert die 30-Jährige in einem roten Bikini vor einer Steintreppe. Durch ihren weißen Strandkimono kommt die sommerliche Bräune der Kölnerin noch besser zum Vorschein. "Holá Ibiza", schrieb Farina mit einem Sonnen-Emoji zu der Aufnahme und freut sich, endlich wieder ihre Bikinis tragen zu können.

Farinas rund 1,4 Millionen Follower sind bei diesem atemberaubenden Anblick total aus dem Häuschen. Und auch prominente Freunde wie Riccardo Simonetti (28) und Carmushka reagierten bereits auf den Beitrag und ließen mehrere Flammen-Emojis in den Kommentaren da.

Instagram / novalanalove Novalanalove, Influencerin

Instagram / novalanalove Novalanalove, Netz-Bekanntheit

Instagram / novalanalove Novalanalove, Webstar

