Influencerin und Schauspielerin Melisa Dobrić ist schwanger!

Melisa Dobrić hat süße Neuigkeiten für ihre Fans! In den vergangenen Jahren hatte sich die Beauty einen Namen als Model, Influencerin und Schauspielerin gemacht. Unter anderem spielte sie in der Serie "Wrong – Unzensiert" an der Seite von Lena Meckel (30) und David Helmut (36) mit. Im Netz teilt sie zudem immer wieder Einblicke in ihr Privatleben mit ihren über 100.000 Followern. Immer an ihrer Seite: Ehemann Florian – und mit diesem bekommt Melisa jetzt Nachwuchs!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlicht die Blondine am Sonntagmorgen ein Video, mit dem sie die frohe Botschaft verkündet. Der Clip zeigt Melisa im Badeanzug – und mit Babybauch! Überglücklich küsst ihr Ehemann ihre kleine Kugel. "Wenn ihr uns kennt, wisst ihr, wie viel uns das bedeutet", schreibt die werdende Mama ganz emotional dazu. Follower und Freunde, darunter Novalanalove (32), Ana Johnson (30) und Katharina Damm gratulieren dem Paar.

Für Melisa und Florian ist es der erste Nachwuchs. 2021 hatten die beiden sich standesamtlich das Jawort gegeben. Ein Jahr darauf folgte die große Hochzeit auf Mallorca. Seitdem genießen die zwei ihr Eheleben und sind auch beruflich ein Duo: Gemeinsam haben sie den Podcast "Zwei Dreissiger".

Instagram / findingmelisa Melisa Dobrić und ihr Ehemann Florian Dobrić-Gerl

Instagram / findingmelisa Melisa Dobrić, Schauspielerin und Influencerin

Instagram / floriangerl Florian Dobrić-Gerl und Melisa Dobrić, Podcaster

