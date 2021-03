Tagtäglich begeistert Farina Yari – im Netz besser bekannt als Novalanalove – ihre Community mit spannendem Content. Von Fashion über Sport bis hin zu Ernährung liefert die Influencerin ihren 1,3 Millionen Abonnenten regelmäßig Updates aus ihrem Alltag. Vor Kurzem kündigte sie dann jedoch überraschend an, sich vorerst etwas zurückziehen zu wollen. Seitdem herrschte tatsächlich absolute Funkstille auf ihrem Kanal. Doch nun ist die Bloggerin endlich zurück und bringt ihre Fans auf den neuesten Stand.

"Hallöchen ihr Süßen, oh mein Gott, ich freu mich gerade so, wieder zu euch sprechen", beginnt Farina gut gelaunt wie immer ihre Instagram-Story. Hinter ihrer Auszeit stecke kein bestimmter Grund. Sie habe die Pause einfach mal gebraucht, um etwas zur Ruhe zu kommen, die Zeit am Handy runterzuschrauben, Bücher zu lesen und in den Tag hineinzuleben. "Ich bin nicht geschieden, bin nicht getrennt, nicht schwanger. Ich bin einfach zurück aus den Betriebsferien! Ich glaube, in den sieben Jahren, in denen ich euch hier unterhalte und an meinem Leben teilhaben lasse, ist es erst das zweite Mal, dass ich mehrere Wochen in Folge offline war", erklärt die Kölnerin weiter.

Im Anschluss geht Farina außerdem auf einen Punkt ein, der ihr sehr am Herzen liegt. "Auch wenn das für die Mehrheit von euch selbstverständlich ist, ist es mir wichtig, noch mal zu betonen, dass Privatpersonen – aber auch Personen des öffentlichen Lebens – abseits des Internets auch noch ein Leben führen. Für viele scheint das nicht zusammenzupassen, aber es ist so!", stellt sie klar. Instagram könne so ein schöner, kreativer und inspirierender Ort sein, wären da nicht manchmal all die Negativität und Missgunst: "Du hast das Recht, Dinge privat und in Ruhe zu genießen und zu tun. Und ich werde keine Diskussion darüber führen, wer eine Auszeit verdient und wer nicht. Das liegt im eigenen Ermessen. Keiner kennt den Gemütszustand des anderen und ich bitte darum, das zu respektieren."

Instagram / novalanalove Novalanalove, Influencerin

Instagram / novalanalove Novalanalove, Bloggerin

Instagram / novalanalove Farina Opoku alias Novalanalove, Web-Bekanntheit

