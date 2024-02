Bauchdeckenstraffung: Farina Opoku fühlt sich endlich wohl

Farina Opoku (32) fühlt sich endlich wohl in ihrem Körper! Die Influencerin, die unter dem Namen Novalanalove bekannt wurde, kann in den sozialen Medien eine große Followerschaft verzeichnen. Im Netz folgen der Mama der kleinen Nola mehr als zwei Millionen Menschen, die vor allem von ihrer authentischen Art überzeugt sind. Deswegen erzählte sie ihren Fans auch, dass sie sich die Bauchdecke hat straffen lassen. Mittlerweile sind einige Wochen vergangen: Farina fühlt sich nach der OP total wohl in ihrer Haut!

"Jetzt ist es wirklich eine 360-Grad-Wendung, dass ich mich megawohl fühle", verrät die 32-Jährige im RTL-Interview. Um ihre neue Körpermitte in Szene zu setzen, kommt Farina bauchfrei auf dem roten Teppich. Durch Gewichtsschwankungen und die Schwangerschaft habe sich ihr Körper verändert. "Das war einfach nicht mehr mein Ideal. Jetzt hat mein Leben 2.0 angefangen und ich traue mich andere Sachen zu tragen, schöne Sachen zu shoppen – ich bereue es nicht", schwärmt sie von dem Ergebnis.

Dass Farina den Schritt gewagt und der Öffentlichkeit von ihrem Eingriff erzählt hat, hatte einen besonderen Grund: "Am Ende des Tages lebe ich von meiner Authentizität und das möchte ich mir nicht verbauen. Ich möchte nicht lügen, ich will transparent sein." Ihre Offenheit habe viele Menschen erreicht und das Feedback sei sehr positiv gewesen.

Anzeige

Instagram / farinaopoku Farina Opoku, Influencerin

Anzeige

Instagram / farinaopoku Farina Opoku mit ihrer Tochter Nola

Anzeige

Instagram / farinaopoku Farina Opoku, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de