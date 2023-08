Erster Geburtstag: Farina Opoku blickt auf Geburt zurück!

Es ist ein großer Meilenstein! Vor genau einem Jahr brachte die Influencerin Farina Opoku, auch bekannt als Novalanalove (32), ihr Töchterchen Nola zur Welt. Wie vernarrt sie in die Kleine ist, ist kaum zu übersehen. Auf ihrem Social-Media-Kanal vergeht kaum ein Tag, an dem sie ihr Baby nicht präsentiert. Auch ihren ersten Geburtstag hält sie für ihre Community fest. Im gleichen Zuge erinnert sich Farina an die Geburt von Nola!

In ihrer Instagram-Story teilt sie Aufnahmen aus ihrem Archiv. Am 06. August 2022 verabredete sie sich mit Freundinnen zum Brunchen und ahnte morgens nicht, wie der Tag noch verlaufen würde. "Da hatte ich schon so komische Schmerzen bis Ezy die Zeit gestoppt hat und meinte 'Farina, das sind Wehen' und zwar alle drei Minuten", schildert Farina ihren Followern. Zeit, ihre Kliniktasche zu holen, hatte sie dann nicht mehr.

"Ich war um 13 Uhr in der Uniklinik und um 16:17 Uhr war Nola da", schwärmt sie nun von der unkomplizierten Entbindung. Farina hatte einen Kaiserschnitt. Zuvor hatte sie bereits einen geplanten Kaiserschnitt durchführen lassen wollen: "Aber sie hat entschieden, wann es losgeht", erklärt die Netz-Bekanntheit.

Instagram / novalanalove Nola Kiana, Tochter von Novalanalove

Instagram / novalanalove Novalanalove, Influencerin

Instagram / novalanalove Novalanalove mit ihrer Tochter Nola Kiana

