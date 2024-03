Nach Liebeskrise: Farina Opoku posiert mit ihrer Familie

Farina Opoku (33) zeigt ihr Familienglück. Aktuell verbringt die Influencerin mit ihrem Ehemann Pouya, auch bekannt als Dj Jeezy, und der gemeinsamen Tochter Nola einen traumhaften Urlaub auf den Malediven. Auf Instagram teilt sie nun ein gemeinsames Familienfoto. Glücklich posieren die drei am Strand und lächeln in die Kamera. "Mein Herz ist voller Dankbarkeit", schreibt sie zu dem Foto. Außerdem bedankt sich die Unternehmerin bei ihren Fans für die zahlreichen Glückwünsche zum Geburtstag. Am 16. März wurde Farina 31. Jahre alt.

In dem Urlaub lässt es sich die Familie richtig gut gehen. In ihrer Instagram-Story zeigt Farina die schicke Unterkunft, in der sie mit ihren Liebsten residiert. Die Strandvilla verfügt neben einem eigenen Pool auch über einen privaten Strandabschnitt mit direktem Zugang zum Meer. "Es ist ein Traum hier zu sein zu meinem Geburtstag", schwärmt die Bloggerin. Auch die Fans gönnen der Netz-Bekanntheit die kleine Auszeit. "Wunderschöne Familie! Genießt die tolle Zeit" oder "Genießt das Paradise", sind zwei von vielen begeisterten Fan-Kommentaren unter Farinas Post.

Hinter Farina und ihrem Ehemann liegt eine turbulente Zeit. Nachdem der DJ im November 2022 beim Fremdgehen erwischt worden war, trennte sich die gebürtige Kölnerin von ihrem Partner. Wenige Monate später folgte jedoch das Liebes-Comeback. "Wir haben festgestellt, dass wir beide glücklicher zusammen sind als getrennt. Man liebt sich und die gemeinsame Liebe zu Nola verbindet grenzenlos", erklärte sie damals auf Instagram. Seitdem teilen die beiden immer wieder verliebte Familien- und Pärchenbilder auf ihren Social-Media-Kanälen. Dabei zeigen sie sich glücklicher denn je.

Instagram / novalanalove Novalanalove, Influencerin

Instagram /farinaopoku Farina Opoku mit ihrem Ehemann Pouya, 2023

