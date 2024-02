Farina Opoku ehrlich: Sie hatte eine Bauchdeckenstraffung!

Sie will transparent sein! Farina Opoku (32), früher besser bekannt als Novalanalove, gehört zu den erfolgreichsten Influencerinnen im deutschsprachigen Raum. Im Netz folgen der gebürtigen Kölnerin mehr als 2 Millionen Menschen. Ihre Follower lässt die Mutter einer kleinen Tochter regelmäßig an ihrem Alltag teilhaben. Nun verrät sie ihren Followern ein Geheimnis: Farina ließ kürzlich eine Bauchdeckenstraffung an sich vornehmen!

In ihrer Instagram-Story erklärt sie die Hintergründe für ihre Operation. "Seitdem ich jung war, so mit 14 oder 15, fing das an, da habe ich angefangen, meinen Bauch zu kaschieren", erzählt die 32-Jährige. Der Eingriff sei keine spontane Idee gewesen, sondern eine lang überlegte Entscheidung. Obwohl die OP erst zwei Wochen alt ist und ihr Bauch noch lange nicht verheilt sei, sei sie unglaublich glücklich, den Eingriff durchgeführt zu haben.

Vor wenigen Tagen machte auch Farinas Ehemann Pouya Yari alias DJ Jeezy ein Geständnis: Er war vor einiger Zeit pleite gewesen. "Mein Weg in die Insolvenz war das Resultat verschiedener Faktoren, die zusammengenommen eine Situation schufen, aus der ich allein nicht mehr herausfinden konnte", erklärte er im Interview mit RTL.

