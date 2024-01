Farina Opokus Ehemann DJ Jeezy musste Insolvenz anmelden!

Er musste wohl schon einiges durchmachen! Farina Opoku aka Novalanalove (32) gehört zu den erfolgreichsten deutschen Influencerinnen und präsentiert im Netz die schönen Momente ihres Lebens – allerdings hatten in der Vergangenheit vor allem ihre ehelichen Probleme für Aufsehen gesorgt. Ihr Mann Pouya Yari, auch bekannt als DJ Jeezy, ist ihr fremdgegangen. Doch die Untreue war offenbar nicht sein einziges Problem: Pouya war pleite!

Im Jahr 2017 wurde am Amtsgericht Köln gegen den Künstler ein unternehmerisches Insolvenzverfahren eröffnet. "Mein Weg in die Insolvenz war das Resultat verschiedener Faktoren, die zusammengenommen eine Situation schufen, aus der ich allein nicht mehr herausfinden konnte", gesteht er in einem Interview mit RTL. Er habe Rechnungen oft aufgeschoben und ignoriert – das gehört offenbar der Vergangenheit an. Seit November vergangenen Jahres sei der Musiker raus aus dem Verfahren – ihm wurde wohl Restschuldbefreiung gewährt.

Die Herausforderungen der vergangenen Jahre haben die Beziehung des Ehepaars offenbar gestärkt. Kürzlich teilte Farina anlässlich des Geburtstags ihres Liebsten ein süßes Familienfoto auf Instagram. Zu dem Schnappschuss, auf dem sie mit ihrem Partner um die Wette strahlte, schrieb die 32-Jährige: "Manche Schlachten sind es wert, gekämpft zu werden."

Instagram / novalanalove DJ Jeezy, Novalanlove und ihre Tochter Nola Kiana im November 2022

Instagram / jeezygram Pouya Yari und Farina Opoku

Instagram / farinaopoku Nola, Pouya Yari und Farina Opoku

