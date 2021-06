In der Vergangenheit buhlte Hannah Kerschbaumer (28) um das Herz von Bachelor-Boy Niko Griesert (30). Der hatte Schwierigkeiten, sich für eine Frau zu entscheiden. Obwohl er die Berlinerin küsste, schied sie kurz vor den Homedates aus – stattdessen ging das Beziehungs-Wirrwarr bei Niko weiter und er entschied sich nach langem Hin und Her nach der Show für seine jetzige Freundin Michèle de Roos. Dieser Anblick dürfte die Bachelor-Fans jedoch erneut stutzig machen: Niko ließ sich jetzt nämlich gemeinsam mit Hannah und Michèle in Berlin blicken.

Es herrscht offensichtlich kein böses Blut zwischen der Zurückgewiesenen und dem einstigen Rosenkavalier. Gemeinsam mit seiner Freundin Michèle stattete Niko Hannah sogar kürzlich einen Besuch in Berlin ab. Über den Korb ist die Influencerin längst hinweg und schreibt zu einem Bild, das sie in ihrer Instagram-Story teilt: "Ich freue mich für Michèle und Niko. Sie sind einfach das süßeste Paar." Später teilte die Singlelady dann noch einige Erinnerungsfotos, auf denen Niko und sie genüsslich einen Döner verspeisen.

Während Hannah, Michèle und Niko bei ihrem Ausflug in der Hauptstadt ein harmonisches Trio abgaben, ist das Thema Männer bei Ex-Teilnehmerin Stephie Stark (26) wegen Niko erst mal durch. Erst kürzlich äußerte die Finalistin, die kurzerhand gegen Michèle ausgetauscht wurde, dass sie sich nicht vorstellen kann, eine Freundschaft mit einem Mann zu führen, der ihr das Herz gebrochen hat.

Anzeige

Instagram / hicallmehannah Michèle de Roos, Niko Griesert und Hannah Kerschbaumer, Ex-Teilnehmer bei "Der Bachelor"

Anzeige

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer, Influencerin

Anzeige

Instagram / thats.mi Bachelor-Girl Michèle de Roos

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de