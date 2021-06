Das kommt wohl überraschend für Fans der britischen Dating-Show "Celebs Go Dating"! In dem Format, bei dem sowohl Promis als auch nicht bekannte Menschen ihre große Liebe suchen, hatten sich der DJ Tom Zanetti und die Influencerin Sophie Hermann (34) kennen und lieben gelernt. Ihre Gefühle teilten sie mit süßen Pächenbildern mit der ganzen Welt. Doch damit ist jetzt offenbar Schluss: Sophie hat sich von Tom getrennt!

Wie The Sun berichtet, ist die Liaison der beiden TV-Bekanntheiten nur sechs Monate nach Ende der Sendung in die Brüche gegangen. Die beiden seien sich auf Instagram entfolgt und hätten alle gemeinsamen Bilder gelöscht. Eine Quelle verriet, dass die Entfernung einen Faktor bei der Trennung gespielt habe, da Sophie in London lebt, während Tom in Leeds wohnt, um in der Nähe seines Teenager-Sohnes zu sein.

Bereits Anfang der Woche soll Sophie Andeutungen im Hinblick auf eine Trennung gemacht haben. In einem älteren Interview meinte sie: "Ich würde es sowieso nicht als Beziehung bezeichnen. Wir haben nie etwas definiert, weil wir uns nur für eine kurze Zeit sehen konnten." Die Blondine ist übrigens die Stieftochter von Schauspielerin Uschi Glas (77) und startete ihre Karriere mit der Reality-TV-Serie "Made in Chelsea“, die das Leben von Upper-Class-Londonern zeigt.

Anzeige

Getty Images Sophie Hermann, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / tomzanettitz Tom Zanetti, DJ

Anzeige

Getty Images Sophie Hermann bei einem Event in London im Januar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de