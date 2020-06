Ist sie etwa Johnny Depps (57) neue Flamme? Der Schauspieler und seine Ex Amber Heard (34) befinden sich aktuell noch in einer wahren Scheidungsschlammschlacht. Während die hübsche Blondine bereits mit neuen Partnern an ihrer Seite gesichtet wurde, war die Hollywoodlegende scheinbar Single – bis jetzt! Denn nun wird gemunkelt: Der Fluch der Karibik-Darsteller soll frisch verliebt sein. Die Glückliche soll keine andere, als Uschi Glas' Stieftochter Sophie Hermann sein.

Wie ein Insider nun gegenüber RTL berichtet hat, soll der US-Star aktuell mit der gebürtigen Münchenerin liiert sein. Die Quelle gibt preis, dass sich die vermeintlichen Turteltauben in London kennengelernt haben sollen. Ganz genau, in einem Luxushotel in der britischen Metropole. Dort soll Sophie dem "Sweeney Todd"-Darsteller ihre Nummer in die Saiten seiner Gitarre geklemmt haben, als er gerade zu einem Dreh aufgebrochen ist. Ein Indiz, das für eine geheime Beziehung der beiden spricht: Sie folgen sich gegenseitig auf Instagram!

Aber wer ist Sophie überhaupt – außer Promi-Verwandtschaft? Die 33-jährige Schauspielerin ist vor allem in der UK für ihr Engagement in der Reality-TV-Show "Made in Chelsea" bekannt. Außerdem ist die Wahllondonerin auch eine gelernte Designerin, die Fashion und Fashion Business in Milan studiert hat.

Getty Images Johnny Depp bei einer "Waiting For The Barbarians"-Filmvorführung in Venedig im September 2019

Getty Images Sophie Hermann auf der Fashion Week in Berlin im Januar 2017

Getty Images Sophie Hermann bei einem Event in London im Januar 2020

