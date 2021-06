Bald darf Nina Noel (32) ihr Baby endlich im Arm halten! Die Schauspielerin erwartet gerade ihr zweites Kind mit ihrem Partner Toni – doch der kleine Mann hat sich bisher ganz schön Zeit gelassen: Seine Mama ist überfällig und befindet sich bereits in der 42. Woche. Spätestens am Montagmorgen hätte die Geburt eigentlich eingeleitet werden müssen. Doch jetzt scheint sich Ninas Sohnemann doch noch von alleine auf den Weg gemacht zu haben...

In ihrer Instagram-Story verkündete die baldige Zweifachmama schlicht: "Es geht los." Das anschließende Foto zeigt: Nina befindet sich bereits im Krankenhaus und liegt auch offenbar schon in den Wehen – auf dem Bild klammert Nina sich schmerzverzerrt an ein Stück Stoff, das von der Decke hängt. Auf ihrem kugelrunden Bauch haften die Aufsätze vom Wehenschreiber. Wie lange die Geburt dauern wird, lässt sich natürlich nicht sagen. Deshalb heißt es für ihre Fans wohl: abwarten...

Eine einfache Entbindung wird es auf jeden Fall nicht – davon war Nina jedenfalls überzeugt. Wieso? Weil ihr Baby bei der letzten Messung bereits stolze 3.900 Gramm gewogen hat. Glaubt ihr, die Ex-Krass Schule-Darstellerin wird sich direkt nach der Geburt melden? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Anzeige

Instagram / ninanoel Schauspielerin Nina Noel mit ihrer Familie

Anzeige

Instagram / ninanoel Nina Noel, Influencerin

Anzeige

Instagram / ninanoel Nina Noel, Schauspielerin

Anzeige

Glaubt ihr, Nina wird sich direkt nach der Geburt melden? 466 Stimmen 341 Ja, sicherlich – sie hat sich ja sogar aus den Wehen gemeldet! 125 Nein, sie wird sich bestimmt erst mal Zeit lassen...



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de