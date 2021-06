Nina Noels (32) Baby fühlt sich offensichtlich einfach zu wohl in ihrem Bauch. Die Schauspielerin erwartet gerade ihr zweites Kind – doch das lässt ganz schön auf sich Warten. Inzwischen ist die Ex-Krass Schule-Darstellerin schon in der 42. Schwangerschaftswoche angelangt und acht Tage über dem errechneten Geburtstermin. Von Nachwuchs, der endlich das Licht der Welt erblicken will, aber keine Spur. Deshalb ging sie heute ins Krankenhaus, wo ihr Nachwuchs höchstwahrscheinlich geholt werden sollte – doch dieser Plan hat sich nun geändert...

In ihrer Instagram-Story gab Nina ihren neugierigen Followern ein Update, nachdem sie die Klinik wieder verlassen hat. Die Hamburgerin machte es nicht lange spannend und verkündete: Ihr Baby ist noch nicht da. "Wie ihr seht, ich bin in Freiheit. Ich habe nochmals Aufschub bekommen bis Montag 8:30 Uhr, da leiten sie dann endgültig ein", erzählte die 32-Jährige. Aber eigentlich möchte sie nicht, dass die Geburt künstlich und durch Medikamente erzwungen wird.

Die baldige Zweifachmama hofft weiterhin, dass ihr Wonneproppen sich von alleine auf den Weg macht: "Allerdings gab es keine Anzeichen dafür, also keine Wehen, kein Nichts. [...] Er wiegt jetzt 3.900 Gramm und das wird auf jeden Fall eine nicht ganz einfache Geburt."

Instagram / ninanoel Schauspielerin Nina Noel mit ihrer Familie

Instagram / ninanoel Nina Noel, Schauspielerin

Instagram / ninanoel Schauspielerin Nina Noel

Denkt ihr, Ninas Baby macht sich noch alleine auf den Weg?



