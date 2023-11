Nach einem Jahr Verlobung: Nina Noel ist jetzt verheiratet!

Nina Noel (35) und ihr Tony haben den nächsten Schritt gewagt! Die ehemalige Köln 50667-Darstellerin und ihr Partner verlobten sich im Oktober 2022. Da die Influencerin allerdings Anfang dieses Jahres schwanger wurde, legten sie ihre Hochzeitspläne erst einmal auf Eis – doch nun die große Überraschung: Am 11. November gaben sich die beiden ganz spontan und im kleinen Kreis das Jawort. "Es war so, so schön. Es war eine ganz kleine intime Hochzeit und es war so besonders", schwärmte die Auswanderin in ihrer Instagram-Story.

