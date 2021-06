Julian Evangelos (28) und Stephanie Schmitz (26) reden Klartext: Was ist aus ihren Hochzeitsplänen geworden – und wie sehr belastet die Kinderfrage ihre Beziehung? Die ehemaligen Love Island-Kandidaten sind seit Herbst 2017 ein Paar und absolut unzertrennlich. Nur wenige Monate nach ihrem Kennenlernen hatte der Rheinländer seiner Freundin sogar einen Heiratsantrag gemacht, doch die Eheschließung folgte bisher nicht. Promiflash hat bei den beiden nachgehakt, was der aktuelle Stand ist: "Ey, es geht uns gut, wir lieben uns, also warum? Nur weil jetzt irgendjemand da draußen sagt: Ihr seid jetzt so lange zusammen oder so lange verlobt, ihr müsst jetzt heiraten!", erklärte Julian seine Ansichten.

