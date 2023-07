Schlimmeres verhindert: Julian Evangelos hatte Autopanne

Stephanie Schmitz (29) und Julian Evangelos (31) sind gerade noch mit dem Schrecken davongekommen. Die Love Island-Stars hatten vor, sich ein paar schöne Tage auf Ibiza zu machen – unter anderem, um dort den Geburtstag von Julians Schwester zu feiern. In der Nacht zum Dienstag sollte es zum Flughafen nach Frankfurt gehen. Doch der Weg entpuppte sich als Höllen-Trip: Julian und Stephi erlebten eine Panne, bei der Schlimmeres nur knapp verhindert werden konnte.

In seiner Instagram-Story berichtete der ehemalige Lehrer von einer "Horrornacht": "Auf einmal hören wir ganz laute, komische Geräusche am Auto und haben kaum noch Kontrolle über das Auto." Zehn Kilometer vor Frankfurt sei aus dem Nichts der Reifen geplatzt. Das Fahrzeug sei daraufhin ins Schleudern geraten. "Hätte meine Mutter in dem Moment nicht so geistesgegenwärtig reagiert und in diesem Moment einen kühlen Kopf bewahrt, hätte das Ganze echt schlimm ausgehen können", erklärte Julian. Sie hatte den Wagen offenbar gelenkt. "Wir standen so krass unter Schock und sind einfach nur dankbar, dass wir so viele Schutzengel um uns hatten", betonte sich der Influencer.

Der Check-in zum Flug sei zu diesem Zeitpunkt schon lange in Gang gewesen – die Verbindung zu bekommen fast unmöglich. Am Flughafen traf das Paar nach einigen Schwierigkeiten jedoch auf einen freundlichen Mitarbeiter, der sich der Sache annahm und die beiden eincheckte. Am Morgen haben die einstigen Sommerhaus-Teilnehmer ihr Ziel in Spanien dann endlich erreicht. Wenig später verriet Julian: "Der Schock von heute Nacht ist so langsam verdaut."

Anzeige

Instagram / julian.evangelos Geplatzter Reifen von Julian Evangelos und Stephi Schmidt

Anzeige

Instagram / julian.evangelos Julian Evangelos und Stephanie Schmitz, Influencer

Anzeige

Instagram / julian.evangelos Julian Evangelos und Stephanie Schmitz , "Love Island"-Stars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de