Ängste: Stephi Schmitz geht es seit Wochen mental nicht gut

Stephanie Schmitz (28) macht momentan eine ziemlich schwierige Zeit durch. Die Influencerin begeistert ihre Community normalerweise immer wieder mit ihrer lebensfrohen und positiven Art: Mit ihrem lustigen und unterhaltsamen Content zaubern sie und ihr Partner Julian Evangelos (30) ihren Followern eigentlich immer ein Lächeln ins Gesicht. Seit einiger Zeit wurde es nun aber ruhig um die Blondine – ihr Freund deutete bereits an, dass es ihr momentan nicht gut geht. Nun äußerte Stephi sich selbst zu ihrem Zustand.

In ihrer Instagram-Story meldete Stephi sich nun zurück und klärte auf, warum sie sich in letzter Zeit zurückgezogen hatte. "Und zwar ging es mir seit mehreren Wochen mental schon nicht gut. Das ist nicht seit gestern so, sondern seit mehren Wochen, wenn nicht Monaten. Ich hatte bestimmte Ängste, die die ganze Zeit in mir waren. Und die sind zum Teil so extrem geworden, dass ich oft ein Panikgefühl hatte und manchmal sogar Todesangst", erinnerte sie sich. Im Urlaub mit Julian ging es ihr scheinbar besser – nach dem Rückflug sei alles aber wieder so extrem geworden, dass sie unter anderem sogar Kooperationen absagen musste.

Inzwischen habe sich die Lage um Stephi aber ein wenig beruhigt: "[Ich] habe mich dann aber wieder gefangen und mich dazu entschieden, tätig werden zu wollen – im Sinne von, dass ich mir für diese Probleme Hilfe suche." Das habe sie auch getan und werde nun ihren ersten Termin wahrnehmen.

Instagram / STEPHIFASHION Julian Evangelos und Stephanie Schmitz, Reality-TV-Stars

Instagram / julian.evangelos Stephanie Schmitz mit ihrem Verlobten Julian Evangelos

Instagram / stephifashion Stephanie Schmitz, Reality-TV-Star

