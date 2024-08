Sieben Jahre verlobt: Heiraten Stephi Schmitz und Julian?

Stephanie Schmitz (30) und Julian Evangelos (32) sind wie Pech und Schwefel: Die beiden Love Island-Kandidaten gibt es seit ihrer Teilnahme an der TV-Show im Jahr 2017 nur noch im Doppelpack. Seit sieben Jahren sind die Realitystars sogar schon verlobt. Von einer Hochzeit fehlt bisher allerdings jede Spur. Auf Instagram fragt sich ein interessierter Fan, wieso die beiden noch nicht den Bund der Ehe eingegangen sind. "Bislang sind wir mit der Situation, wie sie ist, total glücklich und haben keine konkreten Ambitionen, etwas zu verändern", gibt Stephi ihrer Community zu verstehen.

Die Verlobung bedeutet Stephi und Julian dafür aber wohl mehr, als manche vermuten könnten. "Mit der Verlobung haben wir uns gegenseitig versprochen, unser Leben, komme was wolle, miteinander teilen zu wollen. Das hat uns beiden sehr viel bedeutet", verrät die 30-Jährige. Ihren Fans möchte sie im gleichen Atemzug einen Appell mit auf den Weg geben: "Lasst euch niemals von äußerem Druck oder Erwartungen beeinflussen: Nur ihr als Paar müsst glücklich sein."

Stephi und Julian verguckten sich bei "Love Island" sofort ineinander – ihr erstes Aufeinandertreffen war es allerdings nicht. Die beiden Influencer lernten sich nämlich bereits Jahre zuvor in einer Disco kennen und auch lieben. Ihre Beziehung hielt damals aber nur wenige Wochen, wie Julian auf Instagram verriet: "Nicht, weil mich an Stephi etwas störte, sondern weil ich nicht wusste, was ich überhaupt wollte und mich einfach noch nicht binden konnte." Jahre später war sich der 32-Jährige dann wohl sicherer und kann mittlerweile nicht mehr ohne seine Partnerin leben.

Anzeige Anzeige

Instagram / julian.evangelos Julian Evangelos und Stephanie Schmitz, Influencer

Anzeige Anzeige

Instagram / julian.evangelos Julian Evangelos und Stephanie Schmitz, Reality-TV-Stars

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Stephi und Julians Einstellung zum Heiraten? Super! Ich finde, die beiden machen alles richtig. Na ja, ich verstehe nicht wirklich, wieso man sich dann verlobt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de