Slutshaming bei DSDS: Diese Promis stehen hinter Jill Lange

Diese Promis geben ihr Rückhalt. Jill Lange (22) hatte vor wenigen Tagen verkündet, dass sie in der nächsten Woche bei der diesjährigen Staffel DSDS zu sehen sein werde. Doch schon vorher redete sie über ihre Erfahrung in der Show – diese war offensichtlich nicht gut. Dieter Bohlen (68) kritisierte den Reality-TV-Star nicht für den Gesang, sondern wurde bei dem Feedback persönlich. Das erzählte die Beauty unter Tränen im Netz. Dass das so gar nicht geht, ist nicht nur Jills Meinung: Einige Stars melden sich zu der Situation jetzt zu Wort.

Temptation Island V.I.P-Teilnehmer Aurelio Savina (45) meldete sich mit einem ganzen Instagram-Post zu Wort. Er finde die Situation in der Show einfach nur unangebracht und beendete seine Worte ziemlich klar: "Ich bin angewidert von Dieter Bohlen und DSDS, denn anstatt dafür zu sorgen, dass Gleichberechtigung [...] unterstützt [...] wird, findet hier das absolute Gegenteil statt." Auch die ehemalige Love Island-Kandidatin Stephanie Schmitz (28) regte sich minutenlang in ihrer Story über das Szenario auf: "Nur, weil sie sich für Reality-TV entschieden hat, kann man das doch nicht so abwerten. Das ist doch eine individuelle Entscheidung." Roma Lina war mit Jill gemeinsam im vergangenen Jahr bei Ex on the Beach gewesen und stärkte ihr auf Instagram ebenfalls den Rücken: "Warum müssen Menschen immer Vorurteile haben und das Leben eines anderen schlecht reden, nur weil es nicht nach ihrem Ideal gelebt wird?"

Bis jetzt äußerte sich Dieter nicht persönlich zu den Anfeindungen, die ihm gerade zuteilwerden. Er teilte lediglich eine Instagram-Story von einem offensichtlichen Fan. Die Story des Followers sagte aus, dass die Fragen in der Show absolut berechtigt gewesen zu sein schienen.

Instagram / aurelio_savina_ Aurelio Savina, Reality-Star

Instagram / stephifashion Stephanie Schmitz, Influencerin

Instagram / jill_langee Jill Lange, "Are You The One?"-Kandidatin

