Ungewollt schwanger? So würde Stephanie Schmitz reagieren

So würde sie reagieren! Stephanie Schmitz (28) wurde 2017 durch ihre Teilnahme an der Kuppelshow Love Island bekannt, wo sie sich in Julian Evangelos (30) verliebte. Wenig später verlobten sich die beiden und nahmen 2020 gemeinsam an der Realityshow Temptation Island V.I.P teil. Dort bestanden die Turteltauben den ultimativen Treuetest. Jedoch wurde den Zuschauern schnell klar: Beim Thema Kinderwunsch sind sich die beiden nicht einig! Jetzt erzählte Stephanie offen, was sie im Falle einer ungeplanten Schwangerschaft tun würde.

"Ich denke, so eine Entscheidung trifft jede Frau in der Situation selbst", erklärte die Blondine in ihrer Instagram-Story. Dennoch äußerte sie sich zu der Thematik: "Ich habe die tiefste Überzeugung, dass jede Frau das Recht haben muss, über ihren eigenen Körper zu entscheiden." Stephanie stellte außerdem klar, dass dies auch der Grund für ihren Ausstieg aus der Kirche sei.

Bereits während ihrer Teilnahme an Temptation Island stand das Kinderthema der beiden im Fokus. Denn während sich Julian Nachwuchs im Leben wünschte, kam das für Stephanie nicht infrage. Wie Julian wenig später erklärte, half die Show ihnen, diese Uneinigkeit beiseitezulegen: "Ich bin total erleichtert, dass das Thema Kinder in der Sendung aufgeklärt wurde."

Anzeige

Instagram / stephifashion Influencerin Stephanie Schmitz und ihr Freund Julian Evangelos

Anzeige

Instagram / STEPHIFASHION Julian Evangelos und Stephanie Schmitz, Reality-TV-Stars

Anzeige

Instagram / stephifashion Stephanie Schmitz im Oktober 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de