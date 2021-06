Die Hollywood-Familie trauert um ein langjähriges Mitglied! Der US-amerikanische Schauspieler Clarence Williams III kann auf eine beachtliche Karriere zurückblicken, die ihn vom Broadway in die Kino- und TV-Szene führte. Seine wohl bekannteste Rolle war wohl die des Philby, den er in der zehnteiligen "Mystery Woman"-Filmreihe verkörperte. Jetzt müssen die Fans des Schauspielers ganz stark sein: Clarence ist im Alter von 81 Jahren verstorben.

Diese traurige News bestätigte das Management von Clarence nun gegenüber The Hollywood Reporter. Demnach sei der Schauspieler, der unter anderem für sein Zahnlückenlächeln bekannt war, am 4. Juni verstorben. Neben der "Mystery Woman"-Reihe war der Darsteller auch für Filme wie "Purple Rain" oder "Wehrlos – Die Tochter des Generals" bekannt. In Zweiterem spielte er einen Polizisten. In der Serien-Szene machte er sich als Lincoln Hayes in "The Mod Squad" einen Namen.

Clarence hinterlässt seine Tochter Jamey Phillips, Schwester Sondra Pugh, Nichte Suyin Shaw, Großneffen Elliot Shaw und Ese Shaw sowie Großnichte Azaria Verdin. Durch seine unzähligen Film- und TV-Rollen wird er für seine Fans sicher immer unvergessen bleiben.

Clarence Williams III in "Wehrlos – Die Tochter des Generals"

Clarence Williams III

Clarence Williams III, 2012 in Los Angeles

