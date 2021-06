Hat es zwischen Dennis Prs und Katharina Neher gefunkt? Die beiden gehörten zum Cast der vergangenen Love Island-Staffel – konnten die Liebesinsel aber nicht mit einem Partner verlassen. Während Kathi keiner der männlichen Islander richtig zusagte, standen bei Dennis und Nicole zwar alle Zeichen auf Liebe – die Liaison scheiterte aber. Jetzt vermuten viele Fans, dass sich nach der Show etwas zwischen dem Beamten und der Kölnerin anbahnt. Was ist dran an den Gerüchten? Die zwei klären auf...

"So viele Fragen waren zu Dennis und mir. Dachte, dazu sage ich mal noch was: Dennis und ich lieben uns – aber als Freunde", betonte die Studentin vor einigen Tagen in einem Q&A in ihrer Instagram-Story. Die Freundschaft zu Dennis sei ihr unglaublich wichtig und sie sei total froh, dass sie den 27-Jährigen dank der "Love Island"-Teilnahme kennengelernt habe. Mehr wird zwischen ihnen aber offenbar nie laufen. "Wir sind und bleiben nur Freunde und das ist auch gut so, oder Dennis?", ergänzte sie.

Auch Dennis hatte sich in seiner Story zu dem Thema zu Wort gemeldet und erklärt: "Auf den Punkt gebracht." Etwas stutzig gemacht habe ihn allerdings Kathis Fragezeichen am Ende. "Was soll dieses 'oder' am Ende?", wollte er von der 21-Jährigen wissen. Ob es eine Antwort gab, ließ er zunächst offen.

RTL2 Dennis und Nicole bei der "Love Island"-Paarungszeremonie

RTLZWEI "Love Island"-Kandidatin Kathi nach ihrem Einzug

RTLZWEI "Love Island"-Kandidat Dennis

