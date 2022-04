Love Island hat wohl doch noch ein Happy End für Domenik Forster und Katharina Neher bereitgehalten. Der Saarländer und die Kölnerin hatten im vergangenen Jahr beide an der Flirtshow teilgenommen – Kathi allerdings im Frühjahr 2021, Domenik ein paar Monate später in der Herbststaffel. Auf der Liebensinsel konnten sie aber nicht ihren passenden Deckel finden – nun hat die gemeinsame "Love Island"-Vergangenheit sie aber offenbar zusammengeführt: Die beiden sind ein Paar.

Das bestätigten der 25-Jährige und seine Liebste jetzt in ihren jeweiligen Instagram-Storys. Die Fans hatten schon länger vermutet, dass zwischen ihnen mehr als nur Freundschaft ist – da das Duo immer wieder vertraut zusammen gesichtet worden war. Ein Follower stellte im Rahmen eines Q&As deswegen die Frage, ob Kathi und Domenik zusammen sind. Eine klare Antwort gaben die zwei zwar nicht darauf – das gemeinsame Foto und die Emojis dazu sprechen aber für sich. Kathi lehnt sich verschmust an den Bartträger und strahlt ihn glücklich an. Domenik teilte dazu unter anderem ein Herz-Emoji, das in Flammen steht.

Ob die beiden nun mehr von sich und ihrer Beziehung zeigen werden? Bisher haben sie noch keine weiteren Details rund um ihr Liebesleben veröffentlicht. Auch ein gemeinsamer Auftritt im TV dürfte fraglich sein. Immerhin hat der BWL-Student gegenüber Promiflash betont, dass er genug von Fernsehauftritten habe. "Ich werde erst einmal ein bisschen Abstand vom TV nehmen", hielt er fest.

RTLZWEI "Love Island"-Kandidatin Kathi nach ihrem Einzug

Instagram / kathinhr Katharina Neher

Instagram / domenik_forster Domenik, "Love Island"-Kandidat 2021

