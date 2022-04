Domenik Forster und Katharina Neher sehen sich als "Dreamcouple". Am Donnerstag sorgten die ehemaligen Love Island-Teilnehmer für eine Überraschung: Sie gaben bekannt, dass sie ein Paar sind. Kennengelernt hatten sich die Reality-TV-Stars über Social Media. Sie waren ins Gespräch gekommen, nachdem die Kölnerin den 25-Jährigen in einer Story markiert hatte. Im Promiflash-Interview verrieten Domenik und Kathi nun, weshalb sie so gut zusammen passen.

"Kathi hat eine wundervoll liebevolle Art. Mit Kathi kann ich über alles reden und sie ist zu 100 Prozent verständnisvoll", schwärmte der Saarländer im Gespräch mit Promiflash. Mit ihrer kommunikativen, herzlichen und offenen Art, ergänze sie ihn perfekt. "Sie will keinen Streit und liebt es, in Harmonie zu leben! [...] Ich denke, wir sein ein gutes Dreamcouple, dass zukünftig noch viele schöne Momente erleben wird", erzählte Domenik.

Auch Kathi ist davon überzeugt, dass sie und ihr Liebster sich gut ergänzen. "Ein gutes Match sind wir, weil wir beide einen Schaden haben und weil ich immer ruhig bleibe, wenn er die Geduld verliert und er ruhig bleibt, wenn ich die Geduld verliere", plauderte die TV-Bekanntheit aus. Zudem sei sie die "Granate, die ihn entzündet" – wie Domenik es sich bei "Love Island" gewünscht hatte.

Instagram / kathinhr Kathi und Domenik, Ex-"Love Island"-Kandidaten

Privat Katharina Neher mit Domenik Forster

Privat Domenik Forster und Katharina Neher, Reality-TV-Stars

Findet ihr auch, dass Domenik und Kathi ein gutes Match sind? Auf jeden Fall! Das wird sich mit der Zeit zeigen... Abstimmen Ergebnis anzeigen



