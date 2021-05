Haben die einstigen Love Island-Turteltauben Dennis und Nicole noch miteinander zu tun? In der diesjährigen Staffel der Kuppelshow waren die beiden bis zum Halbfinale ein Couple – doch dann kam es zu einer Auseinandersetzung, die das Pärchen auseinandergebracht hatte. Nach der Sendung schien die Liebelei aber noch nicht ganz abgehakt zu sein: Der Beamte und die Stuttgarterin standen wohl noch in Kontakt zueinander. Wie sieht es heute aus? Dennis gab nun ein Update über seine Beziehung zu Nicole!

Von dem Düsseldorfer gab es jetzt endlich eine klare Antwort in seiner Instagram-Story: "Wir haben seit über einem Monat keinen Kontakt mehr", gestand er ehrlich. Somit scheint es zwischen Nicole und ihm endgültig vorbei zu sein. Aber offenbar hat der Influencer auch schon eine andere weibliche Ablenkung gefunden. Vor Kurzem traf er sich nämlich mit dem ehemaligen "Love Island"-Girl Chiara. Ist es denn schon was Ernstes zwischen den beiden?

Anscheinend noch nicht – Dennis erklärte außerdem im Netz, dass er Single sei. "An meinem Beziehungsstatus hat sich nichts geändert und wahrscheinlich – wenn es irgendwann so sein sollte – würdet ihr es mitbekommen", erzählte er und lächelte dabei verschmitzt in die Linse. Klingt so, als würde sich da vielleicht etwas anbahnen...

RTLZWEI / Paris Tsitsos Dennis und Nicole, "Love Island"-Teilnehmer

Instagram / dennis_prs Dennis, "Love Island"-Kandidat 2021

RTLZWEI – Magdalena Possert Collage: Dennis Prs und Chiara Antonella

