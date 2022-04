Sie haben bereits große Pläne! Am Donnerstag verkündeten die ehemaligen Love Island-Teilnehmer Katharina Neher und Domenik Forster süße Neuigkeiten: Die beiden sind ein Paar. Was die Fans schon länger vermutet hatten, ist nun also Gewissheit. Die beiden scheinen sich ihrer Sache auch schon ziemlich sicher zu sein. Wollen die Turteltauben jetzt bereits den nächsten Schritt wagen? Diese Frage haben sie nun im Gespräch mit Promiflash beantwortet.

Kathi ist vor Kurzem erst in eine größere Wohnung gezogen. Aktuell miete sie diese jedoch noch alleine. "Aber Domenik ist natürlich so gut wie immer hier. Wir fühlen uns beide wohl hier. Und in Zukunft schließen wir auch nicht aus, komplett zusammenzuziehen. Aber wir lassen alles auf uns zukommen, das ergibt sich mit der Zeit", verrät die Blondine Promiflash. Dieses Motto schien das Pärchen auch bei seinem Kennenlernen zu verfolgen.

Denn die beiden haben sich alle Zeit der Welt gelassen – und zwar abseits der Kameras. "Unser Kennenlernen wollten wir nicht in die Öffentlichkeit ziehen, um einfach ohne fremde Meinungen uns einfach unserer Gefühle klar werden zu können", erklärt Kathi zu ihrem Versteckspiel. Aber irgendwann sei es schwer geworden, alles zu verheimlichen. "Wenn man sehr viel Zeit miteinander verbringt, wird es einfach schwierig, es geheim zu halten. Und wir wollten dann irgendwann auch kein Geheimnis mehr draus machen."

Privat Kathi Neher und Domenik Forster, "Love Island"-Bekanntheiten

Privat Domenik Forster und Katharina Neher, Reality-TV-Stars

Instagram / kathinhr Katharina Neher

